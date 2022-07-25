Turkcell’in ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle ‘Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz’da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos’ta Sertab Erener konseriyle sona erecek. Art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu yer alacak.

Turkcell Yıldızlı Geceler’de bu yıl sahne alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

• Candan Erçetin - 29 Temmuz

• MaNga - 30 Temmuz

• Fatma Turgut - 31 Temmuz

• Haluk Levent - 1 Ağustos

• Berkay - 2 Ağustos

• Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos

• Öykü Gürman - 4 Ağustos

• Oğuzhan Koç- 5 Ağustos

• Kenan Doğulu - 6 Ağustos

• Sertab Erener - 7 Ağustos