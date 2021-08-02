Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) konserlerine başlıyor

Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) 2021 yılı konserleri için hazırlıklar devam ediyor. Her yıl Türkiye’nin pek çok ilinden seçilen genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan orkestra, 14. yılında da keyifli bir konser maratonuna hazırlanıyor.

Türkiye’den genç müzisyenleri klasik müzik severlerle buluşturan orkestranın kamp süreci Sabancı Üniversitesi’nde devam ediyor. Kamp süresince eğitim ve provalar, Şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman ile keman ve viyola virtüözlerinden Atilla Aldemir tarafından yürütülüyor.

Üç şehirde 5 konser

Pandemi nedeniyle bu yıl yurtdışı konserleri planlamayan orkestra, Şef Cem Mansur yönetiminde 5 – 10 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da üç, Bursa ve Balıkesir’de (Ayvalık) birer konser olmak üzere toplam beş konser verecek.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın repertuvarında bu yıl Rossini’nin İpek Merdiven Uvertürü (La Scala di Seta), Ravel’in “Le Tombeau de Couperin - Pvane pour une İnfante Défunte” ve Mendelssohn’in “İtalyan Senfonisi (no 4)” eserleri yer alıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca 18 yaş üstü müzisyenlerin dahil olacağı orkestrada geçen yıl orkestraya seçilmeye hak kazanan genç müzisyenlere öncelik verildi. Her yıl 100’e yakın genç müzisyenin yer aldığı orkestraya bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle 44 genç müzisyen seçildi..

2021 turne programı

5 Ağustos İstanbul Zorlu PSM konseri

6 Ağustos Bursa konseri

7 Ağustos İstanbul Topkapı Kültür Park amfi tiyatro konseri

8 Ağustos İstanbul Hasanpaşa Müze Gazhane konseri

10 Ağustos Ayvalık amfi tiyatro konseri