Türkiye İş Bankası Müzesi’nden sanal sergi

10 Ağustos 2020

Türkiye İş Bankası Müzesi koleksiyonunda bulunan İş Bankası kumbarası ile ilgili fotoğraf, afiş, belge ve objeler bir araya getirilerek “Evinizin Kasası İş Bankası Kumbarası” başlıklı sanal bir sergi oluşturuldu. Özel bir altyapı kullanılarak hazırlanan sergi, dijital ortamda Türkiye İş Bankası Müzesi içerisinde modellenerek tasarlandı. Nesilden nesile para biriktirme alışkanlığını kazandıran kumbaranın serüveni www.issanat.com.tr adresinden çevrim içi gezilebiliyor.

Türkiye İş Bankası tarafından 1928 yılında dağıtılmaya başlanan kumbaranın hikâyesinin anlatıldığı sanal sergide izleyiciler, teknolojinin desteğiyle nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Tetrazon Yapı İşleri ve Prodüksiyon tarafından tasarlanan sanal kumbara sergisi; İş Bankası Kumbaraları, Tasarrufu Teşvik İkramiyeleri, Kumbara Reklamları, Dış Mekân Reklamları, Kumbara ve Çocuk, Sergilerde Kumbara ve Dijital Kumbara başlıklarını taşıyan 7 bölümden oluşuyor. 360 derece sanal tur özelliği ile gezilebilen sergi mekânlarında metinleri dinlemek, videoları izlemek, dergi okuyabilmek ve yapboz gibi oyunlar oynayabilmek mümkün.