

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yüzüncü yılında açılan İstiklal Sergisi’ni İzmir’e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yeni sergisi “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” açıldı. Cephelerde Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Anadolu’nun isimsiz kahramanlarına da özel yer ayıran sergi, farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerle bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkânı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, binden fazla parçadan oluşuyor.

İstiklal Madalyaları için özel bölüm

Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıldönümüne yaklaşırken Kurtuluş Savaşı cephelerine daha yakından bakan sergi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanları da anılıyor. Sergi kapsamında, İstiklal Madalyası mirasçılarına aile büyüklerinin madalyalarının yanı sıra fotoğraf, belge, obje gibi yadigârların ödünç verilmesi için bir çağrı yapıldı. Çağrı sonucunda aileler, koleksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç verilen 250’yi aşkın madalyanın yanı sıra pek çok yadigâr, Müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç verilen madalyalar arasında İsmet İnönü ile İş Bankası’nın Kurucu Genel Müdürü Celal Bayar’ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor.

Suat Sözen

Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ve sergi danışmanları Prof. Dr. Mesut Uyar ile Dr. Selim Erdoğan’ın katılımıyla bir ön gösterim düzenlendi.

Suat Sözen yaptığı konuşmada, “İstiklal” sergisini Millî Mücadele’nin başlangıcının 100. yılı olan 2019’da İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, daha sonra Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde, bu yıl da İzmir’de açtıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 2 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde pek çok sergi gerçekleştirdiklerini ifade eden Sözen, “Büyük Zafer’e giden yolda önemli kilometre taşlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir sergiyi daha ziyarete açmaktan gurur duyuyoruz. Herkesin hafızasında Millî Mücadele’nin, bu ülkenin nasıl büyük fedakârlıklarla ve zorluklarla kurulduğunun yeniden canlanacağına inanıyorum. Millî Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını anmamıza vesile olan, aile yadigârlarını büyük bir teveccüh göstererek Müzemize ödünç veren tüm aile fertlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Aileler tarafından 250’yi aşkın madalya, 600’e yakın obje, fotoğraf ve belgenin sergi için ödünç verildiğini belirten Sözen, “Ödünç madalya verilmesiyle ilgili devam eden yoğun bir talep var. Bundan sonra gelecek madalyaları da mekân elverdiği ölçüde sergimize eklemeye gayret edeceğiz. İstanbul’dan Çanakkale’ye Bursa’dan Konya’ya tüm ülkemizden gördüğümüz bu teveccühü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferler ile taçlandırılırsa tam bağımsızlığın kazanılacağı vizyonu ile kurulan İş Bankası’na duyulan güvenin bir simgesi olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.