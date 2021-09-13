Türkiye İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar hızlandı



İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli binanın resim müzesi olarak hizmet vermesi için restorasyon inşaatı devam ediyor. Projesi Teğet Mimarlık’ın imzasını taşıyan binanın inşaat çalışmalarının yanında müze hazırlıkları da İş Sanat tarafından başlatıldı.

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kültür - sanatın pek çok alanında faaliyet gösteren İş Sanat’ın çatısı altında 2022 yılsonunda ziyarete açılması planlanan müzeyle birlikte Beyoğlu’nun sanat rotasına önemli bir durak daha eklenecek. Beyoğlu’ndaki tarihi binanın ev sahipliği yapacağı müze için İş Sanat ekibi uzun soluklu ve yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi. Burçak Madran müzeolojik konularda danışman olarak görev alırken, İş Sanat’ın plastik sanatlar danışmanı Prof. Rahmi Aksungur da müze hazırlık çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Koleksiyon kitabını da yazıyor

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a 950’yi aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eseriyle ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası koleksiyonundan eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörü olarak görevlendirilen Prof. Dr. İrepoğlu, müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak.

Binanın bir müze olarak yapılandırılması konusunda ise müzeolog ve tasarımcı Burçak Madran, İş Sanat’a destek olacak. Uzun yıllardır İş Sanat’ın plastik sanatlar alanında danışmanlığını sürdüren, Türk heykel sanatına kattığı kendine özgü üslubuyla tanınan, MSGSÜ eski rektörlerinden, heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında görev alıyor.