Türkiye İş Bankası’ndan 25 bininci satranç sınıfı

02 Aralık 2019

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası satranç sınıflarının 25 binincisi, Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu’nda; Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Okul Müdürü Cevat Önal ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

İş Bankası, açtığı satranç sınıflarıyla ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bankanın desteği ile ülkemizde son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, turnuvalarda kazanılan toplam madalya sayısı 446’ya yükseldi.

Adnan Bali

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, eğitim ve sporu bir arada barındıran satrancın hem çocukların analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma yetilerini geliştirdiğini hem de disiplin kazanmalarını ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağladığını vurguladı. Bu faydalarını dikkate alarak, satrancı ülkemizde yaygın, kitlesel ve kolay erişilebilir hale getirmek amacıyla 2005 yılından itibaren Türkiye Satranç Federasyonu’na ana sponsor olarak destek verdiklerini belirten Bali, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla aynı yıl ilköğretim okullarında satrancın seçmeli ders olarak müfredata girmesi ile bu yöndeki desteklerinin pekiştiğini ifade etti.

Banka olarak, toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere üstlendikleri tüm projeleri uzun dönemli ve yaygın bir şekilde planladıklarının altını çizen Bali, “14 yılı geride bıraktığımız TSF ile işbirliğimiz kapsamında, ülkemizin dört bir yanında açtığımız satranç sınıflarının 25 bine ulaşması bunun bir göstergesi. Çabalarımızın çocuklarımız nezdinde karşılık bulduğunu, uluslararası alanda göğsümüzü kabartan başarılara imza atıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha çok çocuğu satrançla buluşturacak olan desteğimizin, ülkemizin gelecek yıllarda bu spor dalında daha büyük başarılara imza atmasına vesile olacağına inanıyorum” dedi.