Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Diyarbakır’da: Sur Kültür Yolu Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sur Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 8-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşecek olan festival için düzenlenen basın toplantısında; “Sur Kültür Yolu Festivali, iki binden fazla sanatçının katılımıyla 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu festivallerle şehirlerimizin soyut ve somut kültürel mirasına yatırım yapıyor ve ülkemize kalıcı eserler kazandırıyoruz” dedi.

Yepyeni rotalar

“Diyarbakır’ın kültürel mirasını taçlandırmak için düzenlediğimiz Sur Kültür Yolu Festivali ile ülkemizin kültür sanat zenginliğini tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz” diyen Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır olmadan dinler, medeniyetler ve gastronomi tarihi yazılamayacağını belirterek şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iki temel hedefimiz vardır. Kültürel değerleri ve mirası korumak, bunu Vakıflar aracılığıyla yapıyoruz. Öte yandan bizi biz yapan bütün şehirlerimizdeki somut olmayan miras olarak vurguladığımız, gastronomiden modaya kadar birçok alanda bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı ve bütün dünyaya bu kültürümüzü yaymayı hedefliyoruz. 12 bin yıllık tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan kadim şehir Diyarbakır’ı, bugün Sur Kültür Yolu Festivali ile bu kültürü tanıtma fırsatını yakalamış bulunuyoruz.”

Demircan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülke çapında büyük beğeni ile takip edilen Kültür Yolu Festivalleri geçtiğimiz her sene daha da yaygınlaşarak bambaşka şehirleri, bambaşka kültürleri tüm dünyaya tanıtıyor. Ülkemizin markalaşma yolunda önemli adımlardan biri olan Kültür Yolu Festivalleri ile tüm şehirlerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Biz festivaller ile bir yandan o bölgenin kültür ve sanat değerlerini herkesin ulaşabileceği bir yere taşıyoruz bir yandan da kalıcı eserler yaratıyoruz. Yani bu ülkenin hem soyut hem de somut kültürel mirasına yatırım yapıyoruz. Bu da hem o bölgenin hem de Türkiye'nin turizmine yansıyan bir süreci hayata geçiriyor.”

Programda neler var?

Sur Kültür Yolu Festivali’nde Kapadokya’nın balonları Diyarbakır’da uçacak, Keçiburnu Terası’ndan gökyüzü gözlem etkinliğiyle festival renklenecek. Refik Anadol’un Rönesans eserleriyle hazırladığı dijital enstalasyonu “Renaissance Dreams” Saint George Sanat Merkezi’nde, ressam İsmail Acar’ın sergisi Keldani Kilisesi’nde, Devrim Erbil’in “Teknikler ve Renkler” sergisi ise Keçi Burcu İçi’nde ziyaretçileriyle buluşacak. Heritage Talks- Miras sohbetleri, resim ve fotoğraf sergileri, çocuk atölyeleri, şiir dinletileri, gastronomi buluşmaları, tiyatro ve dans gösterileri de programda yer alacak.

Konserler

Yavuz Bingöl ve Bedri Ayseli’den Zara’ya, Oğuzhan Koç’tan Murat Dalkılıç’a, Ziynet Sali’den Zeynep Bastık’a Ferat Üngür ve Yüksek Sadakat grubuna kadar pek çok isim Dağ Kapı Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

En son 2009 yılında gerçekleştirilen “Anadolu Turnesi” kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşan CSO, 13 yıl sonra “Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali” kapsamında rengârenk bir repertuvar ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Solist Cihat Aşkın.

Gastronomi söyleşileri

Cemil Paşa Konağı’nda 9-12 Ekim tarihleri arasında Gastrodiyarbakır Kanaat Buluşmaları düzenlenecek. 14 Ekim’de ise Gastrodiyarbakır Kültür Yolu Buluşmaları adı ile gastronomi paneli Diyarbakırlılarla buluşacak.

Diyâr-ı Nebî etkinlikleri

Festival boyunca sürecek olan Diyâr-ı Nebî etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konserinden İbrahim Sadri, Serdar Tuncer, Yasin Pişgin ve Nurullah Geç gibi isimlerin söyleşilerine kadar pek çok etkinlik Kurşunlu Camii’nde olacak.

Kısa Film Festivali

2. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nin açılış töreni de Sur Kültür Yolu Festivali’nde gerçekleştirilecek.

Diğer etkinlikler

Senforock konserinden Üç Tenor ve Ayşegül Zaim konserine, Yılmaz Erdoğan’ın Münaşaka’sından Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro gösterimine kadar pek çok etkinlik, Sezai Karakoç Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.