Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği kısa film yarışması ödülleri belirlendi

29 Haziran 2020

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada birinci olan yarışmacı 12 bin 500 TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandı. Dördüncü olan yarışmacı ise, Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi oldu.

Bu yıl ilk defa açılan Halk Özel Ödülü kategorisinde jüri üyeleri tarafından belirlenen ilk 10 film halk oylamasına sunuldu. Halk oylamasında birinci seçilen film 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi oldu.

Düzenli para biriktirme, tasarruf etme ve planlı harcama temasına uygun olarak hazırlanan filmler arasından sıyrılarak ilk ona giren filmlerin ve yönetmenlerin isimleri şöyle:



1. Hakan Sümer – Kumbaradaki Cin

2. Yener Akbaba – Koyunlarım

3. Ramazan Aytekin – Garson

4. Emre Başar Yılmaz – Bir Adım Daha

5. Özge Gezer – Dört Ayak Üstüne

6. Fahri Mert Merden – Xenon

7. Kubilay Aksun – Usta

8. İbrahim Zeybek – İşten Artmaz Dişten Artar

9. Yalçın Eren – Teknik Direktör

10. Nuri Can Uymaz – Koca Bir Gülümseme

Ayrıca en başarılı 10 filmin sahibi, 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazandı.