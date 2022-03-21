Türkiye Yayıncılar Birliği 2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri verildi

2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk açılış konuşmasında yayıncılığımızın mücadele ettiği temel sorunların başında düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerle birlikte yayınlama özgürlüğü önündeki yasaklar, yasal zorluklar ve baskıların geldiğini söyledi. Kocatürk, geçtiğimiz yıl yaşanan diğer bir gelişmenin, kitap yoluyla hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davalardaki artış olduğuna dikkat çekti.

Yayınevi kategorisinde ödül, İthaki Yayın Grubu’na bağlı İthaki Yayınları’na ve Yabancı Yayınları’na verildi. İthaki Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Alican Saygı Ortanca ve Yabancı Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ece Çavuşlu ödülü, Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı Nalan Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul’dan aldılar. Alican Saygı Ortanca ve Ece Çavuşlu yaptıkları konuşmada, aldıkları ödülle kendilerini yalnız hissetmediklerini, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yayıncılıktan yana olduklarını vurguladılar.

2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin yazar kategorisinde ödül, Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde-Kentsel Dönüşüm kitabının yazarı Gülşen İşeri’ye verildi. İşeri’ye ödülünü PEN Türkiye Merkezi İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan ve Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Başkanı Mustafa Aksoy takdim ettiler.