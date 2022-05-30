Türkiye’de bir üniversiteye ev sahipliği yapan en küçük yerleşim birimi

“Bir Başka Kapadokya” (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa) Kapadokya’nın değerlendirilmemiş iki kültür varlığını gündeme getirmeyi hedefliyordu: 2021 Best Tourism Villlage Mustafapaşa ve Kapadokya gastronomi envanteri.



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021’de ilk kez başlattığı Dünyanın En İyi Turizm Köyü Programı ile tüm dünyada, kırsal alanlarda turizmde yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu yaklaşımları benimseyen turizm köylerini belirliyor. En İyi Turizm Köyleri Programı turizmin kırsal kalkınma ve yerel toplumların refahını artırmadaki gücünü vurgulamayı hedefliyor ve turizme odaklanılarak köylerin doğal çevresinin, biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin, yerel değerlerinin, yerel yemekler de dahil yaşam şeklinin korunarak ekonomik değere çevrilmesinin mümkün olduğunun altını çizmeyi amaçlıyor. Mustafapaşa, taşıdığı özelliklerle, UNWTO’nun programına katılan en iyi köy olarak tescil edilmiş.

Eski adı Sinasos

Eski adı Sinasos olan Mustafapaşa köyü, Orta Çağ’a dayanan tarihi; Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı ve kozmopolit kültürü ile Kapadokya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Mustafapaşa, Lozan Mübadelesi öncesi gayrimüslim ve Müslüman halkın ortak yaşam kültürünün, mübadele ile gelen Makedonya göçmenlerinin zenginliği ile harmanlandığı bir kültürel yapı söz konusu. Köy, görkemli konakları süsleyen duvar resimleri, camii, kilise, manastırları ve işlemeli abidevi kapısıyla Mehmet Şakir Paşa Medresesi ile Anadolu mimarisinde çok özel bir yere sahip.

Öğrenci nüfusu, köy halkından daha fazla

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı olan Mustafapaşa, aynı zamanda Türkiye’nin bir üniversiteye ev sahipliği yapan en küçük yerleşim birimi olma özelliğine de sahip. Bin 300 civarında yerli nüfusu ve 2 bin civarında Üniversite öğrencisi ile Mustafapaşa, Anadolu’nun hiç şüphesiz en ilgi çekici yerleşim birimlerinden biri. Bir yanda uçak teknolojisi atölyelerinde eğitim alan, insansız hava aracı laboratuvarlarında ar-ge yapan öğrencileri, diğer yanda geleneksel köy yaşamı süren aileleri ile Mustafapaşa sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunun canlı bir kanıtı.