Türkiye’den 10 sanatçı, 180 yıl sonra aynı rotada
Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor: Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl.
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