Ubıhça dilinin izinde…

Kuzey Kafkas halklarından Ubıhların dilini ve Ubıh Tevfik Esenç’in anadilinin kaybolmaması için hayatı boyunca verdiği mücadelenin öyküsünü konu alan “Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız” belgeseli, gösterildiği ulusal ve uluslararası festivallerin ardından MUBI platformu aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 31 Mart’ta “Günün Filmi” olarak yayınlanmaya başlayacak olan “Bir Rüya Gördüm, Anlatsam Da Anlamazsınız” belgesel filmi, Mayıs sonuna kadar 2 ay boyunca OTT platformunun izleyicileri tarafından izlenebilecek. Ubıhçayı son konuşan kişi olarak 1992 yılında hayatını kaybeden Tevfik Esenç’in öyküsünün izini süren belgeselin çekimleri Paris, Oslo, İstanbul, Manyas ve Kafkasya’da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sivil Düşün AB Programı desteğiyle gerçekleşen belgeselin çekimleri üç yılda tamamlandı. Yaklaşık 150 bin kilometrelik bir yolculuğun hikâyesi olan belgeselin yönetmenliğini ise Tevfik Esenç’in torunu Burcu Esenç ve Cantekin Cantez birlikte üstlendiler.