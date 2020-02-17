Üç ilde İtalyan tasarım rüzgârı

17 Şubat 2020

İtalyan tasarımcılar “İtalyan Tasarım Günleri” için önce İstanbul’a, sonraki günlerde Ankara ve İzmir’e geliyor. İstanbul’da İtalya Başkonsolosluğu ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark işbirliği ile 23-24 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler, Venedik Sarayı, İtalyan Kültür Merkezi, Salt Galata, Mongeri Evi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın 100 İtalyan Konsolosluğu ile aynı anda organize ettiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İtalyan Tasarım Günleri, İtalya ve Türkiye açısından her daim kapsamlı olanaklar sunan bir bağlamda “Made in Italy” tasarımını farklı açılardan tanıtmayı amaçlıyor.

2020 yılı teması "Geleceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik" olarak belirlenen etkinliklerin içeriği üniversite ve sanayi işbirliği vizyonu çerçevesinde genişletildi ve Yıldız Teknopark da ev sahipleri arasına katıldı. Bu kapsam çerçevesinde de İtalyan ve Türk şirketleriyle işbirliği alanları genişletilmesine başlandı.

Küratörlüğünü Mimar ve Küratör Prof. Luca Molinari’nin üstlendiği İtalyan Tasarım Günleri iki gün boyunca mimarlık, endüstriyel tasarım (ürün, mobilya, otomobil ve tekne tasarımı vb.) ve moda alanlarında İtalya'nın önde gelen isimlerini düzenlenecek paneller ve atölye çalışmalarıyla ağırlayacak.

Diğer etkinlikler

İtalyan Tasarım Günleri İstanbul’da sona ermiyor. Sonraki günlerde Ankara İtalya Büyükelçiliği ve İzmir İtalya Konsolosluğu, İtalyan tasarımcıların katılımı ile panel ve seminerler düzenleyecek. Ankara’daki etkinlikler ile Bilkent Üniversitesi ve uygulamalı araştırma konusunda yetkili Türk makamları dahil olmak üzere, şehrin başlıca üniversiteleri ile tasarım konusunda ilişki ve işbirliğini arttırmak hedeflenecek. İzmir’deki programda ise, şehirde gerçekleştirilen mermer fuarı ile bağlantılı olarak, ticari tanıtım faaliyetleri ön plana çıkacak.

İtalyan Tasarım Günleri kapsamında 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan panel oturumları etkinliğin web sitesi üzerinden kayıt yaptıran mimarlık, tasarım ve moda meraklılarının katılımına ücretsiz olarak açık olacak.