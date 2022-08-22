Üç Michelin yıldızlı şef Thomas Bühner Bodrum’da

Üç Michelin yıldızlı Thomas Bühner, Be Premium Bodrum içinde yer alan Notias Restaurant’da menüsünü lezzet tutkunları ile buluşturmaya başladı.

Almanya’nın en önemli şeflerinden biri olan Thomas Bühner ilk Michelin yıldızını 1996’da La Table’da kazandı. Ardından 1998’de ikinci kez yıldıza layık görülen Bühner, 2006 yılında Gault Millau’s Chef of the Year seçildi. Aynı yıl Osenbrück’teki Restaurant La Vie’nin yönetimini devralan Bühner, bu süre zarfında Relais & Chateaux’nun Büyük Şef’i oldu. 2011 yılında üçüncü kez Michelin yıldızı alan Bühner, mutfak uzmanlığının ötesinde çalıştığı tüm mutfaklarda teşvik ettiği karşılıklı saygı ve rasyonalist tavırla da biliniyor.

Thomas Bühner, ay sonuna kadar be Premium Bodrum Notias Restaurant pop-up event’i için menüsünü sunmaya devam edecek. Sözen Grup işbirliği ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Eylül ayında da Japonya'dan bir yıldızlı Yoji Tokuyoshi konuk olacak.