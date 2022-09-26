Uluslararası 4. Gastroantep Festivali 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetler dünyaya tanıtıldı. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından 2,5 milyona yakın kişi katıldı.

Gaziantep, Dünya Bankası'nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir. Sözen Organizasyon, Gastro Antep Fest ile dünyaca ünlü şefleri Gaziantep’te buluşturdu. Türkiye’nin şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, sektör temsilcileri ve profesyonelleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler festivalin konukları arasındaydı.

Antepfıstığı hasadı ve şire yapımıyla kapılarını açan GastroAntep; birbirinden renkli, eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlayan festival, yaklaşık 70 ülkeden katılımcı, 20’si Michelin yıldızlı 300 şefi buluşturdu.

Bu yılki teması “Sürdürülebilirlik” olan festivalde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı. Festivalin ilk günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde “Sürdürülebilir Bir Gastronomi İçin Coğrafi İşaretlerin Önemi: Gaziantep Örneği” çalıştayı da düzenlendi. Festival etkinlikleri kapsamında, Rayiha Baharat Müzesi ve Peynir Müzesi törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. GastroAntep; dört gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu. Anadolu Ateşi’nin gösterisi, Haluk Levent, Emircan İğrek ve Derya Uluğ’un konserleri de programdaydı. Festivalde dört gün boyunca paneller, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, uzman konukların katıldığı söyleşiler yapıldı. Panellerden birinde moderatör (Dünya Mutfaklarına Yerel Gıdaların Adaptasyonu), bir diğerinde (Gurmelerin Gözünden Gaziantep Mutfağı'nın Gastronomideki Yeri) konuşmacı olarak bulundum. Festival programında Lokal Chef Yarışması ve çocuklara yönelik etkinlikler de yer alıyordu.