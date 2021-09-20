Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bu seneki teması: Coğrafya Lezzettir

“Coğrafya Lezzettir” temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı İstanbul’da Adana Valisi Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde yapıldı. 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival için Vali Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Adanalı hemşehrilerinin destek verdiğini dile getirdi.

Süleyman Elban, Adana’nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirirken, “Adana’nın lezzetinden, coğrafyasından, endemik bitkilerinden ve gastronomi kültüründen bahsedecek en son kişi herhalde benim. Çünkü burada bulunan herkes en az benim kadar Adana’nın lezzetini, Adana’nın tadını, gastronomisini iyi biliyor, bundan eminim” dedi.

Tarihin en eski zamanlarından itibaren Adana’nın göç aldığını ifade eden Vali Elban “Bu göçlerle birlikte değişik coğrafyalardan gelen insanlar yemek kültürleriyle birlikte Adana’da buluştular. Elverişli iklim yapısı ve o bölgelerden gelen farklı lezzet ve ürünlerle birlikte Adana’da çok orijinal bir mutfak oluştu. Günümüzde Adana, sadece kebabın anıldığı bir şehir haline geldi ama hakikaten yüzlerce çeşit çok özel yemekleri olan, sadece çorbalarını ya da tatlılarını saymaya kalktığımızda birçok ilin mutfağını geçecek kadar çeşidi olan bir il” diye konuştu.

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Tarihin kenti, kültürün kenti, sanatın kenti ve tabii ki lezzetin kenti Adana’dan sevgiler, saygılar getirdim” diyerek sözlerine başladı.

Adana’nın, tarihi lezzete evrilmiş bir kent ve görmeyenler için bir kayıp olduğunu belirten Başkan Karalar, “Adana kebabı elbette eşsiz ve baskın bir lezzet. Ancak Adana mutfağı kebaptan ibaret değildir. Adana’ya geldiğinizde yüzlerce enfes başka lezzetin olduğunu da göreceksiniz. Adana’ya gelin çok şey kazanırsınız. Bir kez geldiğinizde de bir daha vazgeçemezsiniz. Adana’ya gelin, ciğerimi yiyin!” şeklinde konuştu.

Ebru Köktürk Koralı

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bu yılki içerikleri konusunda detaylı bilgi veren Program Direktörü Ebru Köktürk Koralı “Her mutfağın benzersiz özellikleri, damaklarda farklılığı bırakan bir izi bulunur. Coğrafya, iklim, tarih, kültür ve insanın mutfakta bıraktığı bu iz; ‘Teruar’ olarak tanımlanan bütünselliği oluşturur. Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bu izi, bu bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şeflerimiz kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetlerimizi yorumlayacak, Adana’nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne, uzun bir yolculuğa çıkacağız” dedi.

Coğrafya Lezzetir

Coğrafya Lezzettir teması altında bir araya gelen onlarca isim dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. Bu kapsamda, Adana Lezzet Festivali Gastronomi Konferansı’nda ev sahibi konuşmacılar arasında yer alan Tasarımcı ve Araştırmacı Gönül Paksoy ve Şef Murat Deniz Temel “Özgünlük, Hafıza, Gelecek” başlığında ilhamını bu topraklardan alan ve dünyaya taşıyanların hikâyesini aktaracak.

Gastro Show

18 şefin, 12 farklı oturumla sahnede olacağı Gastro Show’da finedinning, imza yemekler ve Anadolu mutfakları ilham veren sunumlarla ziyaretçilerle buluşacak. Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan gelen konuk şeflerin ortak lezzetleri yeniden yorumlayacağı sahnede Eyüp Kemal Sevinç, Elif Edes, Hazer Amani, Osman Sezener, Sinem Özler, Erich Ruppen, Nikolay Batatov, Makhach Vagabov, Burak Bozok ve Maksut Aşkar gibi isimler yer alacak. Gastro Show sahnesinde diğer bir tema ise ‘Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu’.

Gastronominin gücü

Bu yıl festivalde işlenecek farklı konu başlıklarından biri ise gastronominin toplumları iyileştirici gücünü ortaya çıkaran sosyal gastronomi projeleri. Sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesi, gıdanın topraktan toprağa bitmeyen iyileştirici ve besleyici gücünü aktaracak.

Konferanslar

Farklı başlıklarda lezzetlerin, ustaların, üstatların ve akademisyenlerin konuk olacağı konferanslarda Adnan Şahin, Anadolu’nun lezzet ustalarını sahnesinde ağırlayacak. Prof. Dr. Taylan Kümeli’nin Adana’nın şifalı ve özgün içecekleri kaynar, haşlama ve şalgamı gündeme taşıyacağı konferansta ayrıca İtalya’dan Tadımcı ve Yazar Elvan Uysal Bottoni ile yeni hasat zeytinyağı, Osman Serim ile Yemen’den Avrupa’ya uzanan kahve yolculuğu gündemde olacak.

Adana ve çevresinde güçlenen Slowfood anlayışı, Nilhan Aras moderatörlüğünde Pırıl Bilici, Yasmina Lokmanoğlu, Kenan Yurttagül’ün yorumlarıyla gündeme gelecek. Gastronominin Kadınlarının konukları ise Şef Bedia Gücüm, Kadın Kooperatifleri kurucusu Zeynep Kırılmış ve Prof. Oya Berkay Karaca olacak.

Gastrodiplomasi

Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirirken Arkeolog ve Gıda Mühendisi Dr. Ahmet Uhri ise Adana kebabının Hititler’den bu yana izlerini sürüyor olacak.

Genç şefler

Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alacak.