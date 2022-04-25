Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde son perde asırlık Gürcü tiyatrosuyla

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, beşinci haftasında Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunlarla bu yıl için perdelerini kapatıyor.

Tiyatroadam tarafından sahnelenen “Büyük İskender’in Atı” bireysel deliliğin, insanlık tarihi boyunca inşa edilen kolektif deliliğin yanında ne kadar zararsız ve masum kaldığının metaforunu izleyiciye aktarıyor.

Boris Vian'ın "Karıncalar" ve John Steinbeck'in "Bir Savaş Vardı" eserlerinden İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Karıncalar – Bir Savaş Vardı” oyunu, savaşın insan ve insanlık üzerinde kurgulanmış bir “oyun” olduğunu anlatıyor.

İrlandalı yazar Samuel Beckett’in kaleminden çıkan “Oyun Sonu” adlı eserin uyarlaması, Festival’in bu yılki uluslararası konuklarından Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu ile tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Oyun; kıyamete, dünyanın sonuna ve insanlığın uyarılmasına dair bir gösteri sunuyor. Eser biçim olarak monodrama, moralite, karnaval, interaktiflik, epik ve epik olmayan türlerin ötesine geçip yönetmenin kendi tiyatral dilini kullanıyor.

Sheakspeare’in en önemli oyunlarından olan “Macbeth”ten uyarlanmış tek kişilik bir obje tiyatrosu örneği olarak sahneye taşınan Kadro Pa’nın “Macbeth Mufakta” oyunu, menemen tarifi sırasında geçerken; oyunun karakterlerini ise mutfak eşyaları oluşturuyor.

5. hafta festival programı