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Uluslararası Ankara Caz Festivali çevrimiçi gerçekleştirilecek

Festival, dünyamızın gündeminde yer alan sağlık sebeplerinden dolayı “çevrimiçi festival” olarak gerçekleştiriliyor. Konserler YouTube’dan Jazz Society of Turkey - Caz Dernegi kanalından yayınlanacak.

Uluslararası Ankara Caz Festivali çevrimiçi gerçekleştirilecek
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24. yılında Uluslararası Ankara Caz Festivali dünyamızın gündeminde yer alan sağlık sebeplerinden dolayı “çevrimiçi festival” olarak gerçekleştiriliyor. 10 Mayıs’a kadar sürecek olan festivalin programı açıklandı. Konserler YouTube’dan Jazz Society of Turkey - Caz Dernegi kanalından yayınlanacak.

Detaylı program için: http://www.ankaracazfestivali.com/tr/program
Festival Küratörü ve Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu festivali tasarlarken amaçladıkları temayı şöyle özetliyor:

“Cazın özgür olduğu kadar demokratik bir sanat biçimi olduğunu düşünüyoruz, gözlemliyoruz. Caz müzisyenleri sahnede hem bireysel ve özgürce müziğe katkıda bulunurlar, hem de birbirlerini dinler, birbirlerine alan açarak hepsinin seslerini eşitçe duyurabilmelerini sağlarlar. Demokrasi de bu değil midir? Sanat, toplumun yansımasıdır. Bu açıdan Cazda Özgürlük ve Demokrasi’yi temamız olarak seçtik ve Festivalin 24. yılında yine birbirinden değerli orkestraların eşliğinde sanata bir de bu açıdan bakmak istedik.”

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