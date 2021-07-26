T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film’in organize ettiği ve bu yıl Türk Kızılay’ı çatısı altında düzenlenecek olan 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali; insan evren ilişkisini doğrudan veya dolaylı bir şekilde dostluk üzerinden konu edinen her çeşit formattaki filmleri seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl Türk Kızılay’ının sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Direktörlüğünü Faysal Soysal ve Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.

Festivalin Ana Yarışma bölümüne dostluk üzerine yaratılmış; insan ile evrenin ilişkisini, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen ve 1 Ocak 2019 sonrasında yapılmış; kurmaca, animasyon ve deneysel türlerde, İngilizce altyazılı, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayan tüm filmler başvurabilecek. Festivalde bunun yanı sıra yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar da yarışma dışı gösterim kategorisine başvurabilecek. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2021.

1-5 Aralık tarihlerinde

1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin yarışma dışı kategorilerinde ise doğrudan ya da dolaylı olarak dostluğa işaret eden her tür kısa film formatının değerlendirileceği Kırk Yıllık Hatır, herhangi bir tema sınırı olmaksızın, ilk kez Türkiye’de gösterilecek olan ve ödüllü filmlerin yer alacağı Panorama, yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararları ve bununla mücadele insan vicdanını konu edinen filmler İnsani Bakış bölümlerinde yer alacak.