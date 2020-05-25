25 Mayıs 2020

“Uluslararası Göç Filmleri Festivali” için geri sayım başladı. Milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 14-21 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Gaziantep’te gerçekleştirilmesi planlanan ancak dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle ertelenen “Uluslararası Göç Film Festivali” için hazırlıklar tamamlandı. Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı da katkı sağlıyor.

50’den fazla film

Göç ve medeniyet temalı 50’den fazla filmin gösterileceği festival; yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile akademisyenleri konuk edecek. İnsanlığın ortak kaderi göç olgusunun medeniyete katkılarının da ele alınacağı festivalde film gösterimleri normal bir festivaldeki gibi, takvimi önceden açıklanacak şekilde gerçekleşecek. Festival jürisi, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak.

Masterclass, atölyeler, paneller…

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde dünyanın dört bir tarafından isimler ile tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği; yönetmen ve oyuncunun deneyimlerini aktaracağı özel Masterclass etkinlikleri de yapılacak. Festival boyunca yine alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller düzenlenecek.

Sergileri herkes izleyebilecek

Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göç, bir kısmı da dünyanın tarihi yerleri olacak özel sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkânı da olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Göç konusunda duyarlılık gösteren ve bu konuyla ilgili müzikler yapan sanatçıların eserlerine ağırlık verilecek.

26 bin Avro ödül dağıtılacak

Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler; Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj olmak üzere iki kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin Avro, En İyi Kısa Metraj Film’ ile ‘İlham Verici Senaryo’ 5 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi- Same Boat adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye bin Avro ödül verilecek.