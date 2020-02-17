17 Şubat 2020

12. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 18-22 Şubat günleri arasında yapılacak. Onursal Başkanlığı’nı, kuruluşundan beri Doğan Hızlan’ın üstlendiği festival bu yıl 10’u yurtdışından, 10’u da Türkiye’den olmak üzere toplam 20 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Divan edebiyatımızdan İskender Pala’nın seçtiği 40 beyit üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan illustrasyon ve grafik eserleri sergisi düzenlenecek. Festivalin açılış seremonisinin de yapılacağı Tophane-i Amire’de açılacak olan sergi, festival günleri boyunca gezilebilecek. Divan Edebiyatı teması, 20 Şubat Perşembe günü saat 15:00’de Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek “Son Dönem Türk Şiiri’nde Divan Edebiyatı Yakınlaşmaları” başlıklı bir panel ile de işlenecek.

“Şehir ve Edebiyat”

Festivalde ikinci tema olarak “Şehir ve Edebiyat” konusu seçilmiş. Yine bu başlık altında 19 Şubat Perşembe günü saat 14:00’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) konferans salonunda yerli ve yabancı konuşmacıların söz alacağı bir konferans düzenlenecek.

XII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali programında, Pera Palas/Beyoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi/Fındıklı ve İstanbul Goethe Institut/Beyoğlu salonlarında müzik dinletisi eşliğinde davetli yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla gerçekleştirilecek “şiir akşamları” da yer alacak.

Festivalin özel etkinliği olan “Şiir Hatları Vapuru”, son gün olan 22 Şubat Cumartesi saat 12:00’de Eminönü’nden hareket edecek ve son etkinlik olan “Boğaz Şiir Okuması,” Beykoz Belediyesi'nin desteği ve işbirliğiyle Beykoz’daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi’nde gerçekleştirilecek.

Tüm etkinliklere katılım ücretsiz.