Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 40 yaşında!

Pınar tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başvuruları başladı. Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimlerin yarışacağı 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” temasıyla düzenleniyor. 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularının kabul edildiği yarışma; Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile yurt dışı (K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan) kategorilerinden oluşuyor. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılım sağlamak isteyen çocuklar resimlerini www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyebilecek aynı zamanda kargo yoluyla gönderebiliyorlar

İdil Yiğitbaşı

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı yarışmayla ilgili olarak şöyle diyor:

“Çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmasını düzenleyerek 1981 yılından bu yana çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Çocukların duygu, düşünce ve beklentilerini özgürce ifade edebilmelerine zemin hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 40. yaşını kutladığımız yarışmamızın konusunu da 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle resimlerin analiz edilmesiyle hazırlanan ‘Sosyolojik Araştırma Raporu’nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında belirledik. Rapor sonuçlarına göre çocukların resimlerine en fazla yansıyan temanın ‘doğa ve insan’ olması, bu yılki yarışmanın konusunun belirlenmesinde rol oynadı. Yarışmamıza Türkiye’nin tüm bölgelerinden ve yurt dışından Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan çocukların katılımını sağlıyoruz. Yarışmamızda Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’nda eğitim gören çocuklarımızın resimleri jüri tarafından ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Bu sayede son 5 yıldır aktif olarak yürüttüğümüz Özel Eğitim ve Uygulama Okulları kategorisinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak sağlıyoruz. Yarışmaya katılan tüm eserleri her yıl Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara gibi birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendiriyor.”

Yarışma başvuruları 2 Nisan tarihine kadar devam ediyor.