Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5 bin 461 katılım

22 Haziran 2020

Pınar, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sanat, eğitim ve spor alanında birçok projeyi desteklemeye devam ediyor. Bu yıl 39.’su düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan minik ressamlar belli oldu. “Her şey çocuklarımız için” sloganıyla, “Serbest” temada gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları, sosyal medya ve Almanya’daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılma fırsatı yakaladı.

Yarışmaya, bu yıl toplam 5 bin 461 resim gönderildi. Yarışma sonucunda Türkiye’nin her bölgesinden, Almanya’dan, sosyal medya üzerinden ve Özel Eğitim Uygulama Okullarından toplam 10 geleceğin ressamı tablet ve profesyonel resim çantası hediyesi, 10 yedek resim sahibi minik ressam ise profesyonel resim çantası hediyesi kazandı. Jürinin kararı sonucunda üç minik ressam da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

Ayrıca Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jürisi Üyeleri, ön elemeyi geçerek ana jüri seçmelerine katılan tüm resimleri sergilenmeye değer buldu. Jürinin bu değerlendirmesi sonucunda bu yıla özel pandemi sürecinde evlerinde resim yaparak eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm çocuklara birer adet resim çantası hediye edilmesine karar verildi.

İdil Yiğitbaşı

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ülke sınırlarını aşarak 1981 yılından bugüne kesintisiz devam etmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Kuruluşumuzdan beri hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmak ana hedefimizdir. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile 39 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor ve onlara, yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri bir platform sunuyoruz. Bu yılın temasını içinde bulunduğumuz dönem itibariyle çocukların yaratıcılıklarını sınırlandırmamak adına “Serbest” olarak belirledik. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri ile birlikte Almanya’dan çocuklar resimlerini göndermeye başlamıştı. Pandemi döneminin etkisiyle sosyal medyadan da yüksek oranda başvuru aldık. Aynı şekilde özel eğitim veren okullarda eğitim gören çocuklarımızdan da yoğun ilgi gördük. Özel eğitim veren okullardan gelen bu güzel resimleri yarışmamızda görmek bizim için büyük mutluluk...”