Uluslararası şeflerin “ilham” buluşması
Gastromasa’da bu yıl yaratıcılığın önemli unsurlarından “ilham” teması işlendi. Çoğu Michelin yıldızı sahibi 18 ülkeden 20 şef, sunumları ve “ilham” üzerine konuşmaları ile bir gün boyunca Haliç Kongre Merkezi’ndeydi.
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