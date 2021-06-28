Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi” lansmanı Bergama’da yapıldı

Yazar Ahmet Ümit’in, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde polisiyeyi arkeolojiyle harmanlayan son kitabı “Kayıp Tanrılar Ülkesi”nin lansmanı, İzmir Pergamon (Bergama) Antik Kenti’nde yapıldı.

Yazar Ahmet Ümit’in kitabından bölümler okuduğu ve Şirin Pancaroğlu’nun arp dinletisi yaptığı gecenin açılış konuşmasında Ahmet Ümit’in son romanında Pergamon Antik Kenti’ne yer vermesinin kendisine büyük gurur verdiğini söyleyen Başkan Soyer, “Kitapları 30 dile çevrilen ve dünyada büyük ilgi uyandıran Ahmet Ümit, Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında anlattığı Pergamon Antik Kenti’yle UNESCO dünya mirası listesindeki Bergama ve İzmir’in dünya için değerini bir kere daha ortaya koydu. Bu nedenle, kendisini bir İzmir Elçisi olarak görüyor ve İzmir adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Ümit

Ahmet Ümit tarifsiz bir duygu içinde olduğunu belirterek “10 yıl önce buraya geldiğimde bu olağanüstü güzellik karşısında çok etkilenmiş ve Bergama romanı yazmaya karar vermiştim. 10 yılın sonunda elimizde kitabımızla buraya geldik. İçimde büyük bir huzur var. Bu muhteşem topraklara karşı görevini yerine getirmiş bir dünya vatandaşının derin huzuru içindeyim” dedi. Almanların 1800’lerde buraya gelip dünyanın sekizinci harikası olan Zeus Altarı’nı aldıklarını söyleyen Ümit, “İzin isteyip aldılar. Abdülhamit emriyle aldılar. Satış sözleşmesi var. Bugün ne yapıyoruz? Hasankeyf sular altında. Allianoi sular altında. Ama ben bu topraklarda doğmuş şanslı bir vatandaşım. Bu güçlü mirasa sahip çıkarak yazmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil olmasının yedinci yılı olması nedeniyle Başkan Soyer ve Ahmet Ümit beraber 7. yıl pastası kestiler. Ahmet Ümit, 10 yıl içinde Efes Antik Kenti ile ilgili de bir kitap yazacağını söyledi.