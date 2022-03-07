UNESCO Dünya Gastronomi Şehri Hatay’ın lezzetleri BigChefs’te

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren illeri destekleme kararı alan BigChefs, medeniyetler beşiği Hatay’ın özgün lezzetlerini dünyaya tattıracak. Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirilen projede, 600’ün üzerinde Hatay lezzeti arasından seçilen tatlar, BigChefs yorumuyla 2022 ilkbahar-yaz menüsünde yer alacak. Projeyle hem gastronomi kültürümüzün bilinirliğinin artırılmasına hem de yerli üreticilere destek olmak hedefleniyor.

Lütfü Savaş

Konuyla ilgili konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kentin ekonomisine, gastronomisine ve kültürüne büyük katkı sağlayacak projeyi, “Şehrimizin lezzetleri, birikimi ve mutfak kültürü için çok önemli bir adım” diyerek niteledi. Hatay'ın “Türkiye’nin Lezzet Köşesi” markası çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Savaş, “Hatay’ın mutfağından yükselen tatlar, kokular dünyanın sayılı restoranları arasında olan BigChefs’in menüsünde yer alacak. Bu değerli iş birliği ile medeniyetlerin miras bıraktığı lezzetler dünya şehirlerinde BigChefs müşterileri ile buluşacak. Böylelikle UNESCO onaylı mutfağımız bir adım daha öne çıkacak” dedi.



Savaş, “Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mutfağımızın doğru tanıtılması ve bilinmesi için bu iş birliğimiz çok önemli. “Gastronomi Kenti” unvanını eşsiz lezzetlerimizle hak ettiğimizi, 1 Nisan’da başlayacak EXPO 2021 Hatay’da dünyanın farklı coğrafyalarından gelen misafirlerimize de sunacağız. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli’ye, yöneticilerine ve BigChefs’in değerli şeflerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gamze Cizreli

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ise projenin hayata geçirilmesindeki önemli katkılarından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkürlerini sunarken şöyle konuştu: “Yıllarca huzur ve barış içinde yaşayan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’ın farklı medeniyetlerden beslenen zengin ve lezzetli mutfağını, dünyada büyüyen bir zincir olarak tanıtmak boynumuzun borcuydu.

Bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çok değerli bir iş birliğine imza attık. Hatay mutfağından seçtiğimiz lezzetler, şeflerimiz tarafından yorumlanarak BigChefs 2022 ilkbahar-yaz menüsünde yer alacak. Ayrıca bu eşsiz tatların ihracına katkı sağlamak için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza çağrıda bulunduk. Bu amaç doğrultusunda yurt dışı şubelerimizde de Hatay menüsünden birkaç ürüne yer vererek başlangıç yapacağız. Humus, babagannuş, zahter salatası, semirsek, oruk, sıkma peyniri, firik pilavı, kâğıt kebabı, tahinli çıtır kabak tatlısından oluşan menümüzle misafirlerimize son derece özel bir yeme içme deneyimi yaşatacağız. Aynı zamanda Hatay’ın yerel ürünlerini, yöredeki üreticilerimizden sağlayacağız. Bu bir başlangıç; Hatay’dan sonra Afyon, Konya gibi UNESCO Dünya Mirası’na giren diğer şehirlerimizde de bu projeye devam edeceğiz.”