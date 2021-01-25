Üretici kadınlar ve tüketiciler aynı sitede

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği’nin pandemi nedeniyle ürünlerini pazarlama imkânları gittikçe daralan kadın üreticilerin, yılın 365 günü ürünlerini satabilmeleri amacıyla başlattığı dayanışma Açık Pazar Hareketi, onları tüketiciyle kâr amacı gütmeyen bir e -ticaret sitesi olan kadinureticiden.com üzerinden buluşturmayı hedefliyor. Yapılan alışverişlerden hiçbir şekilde komisyon ve kargo ücreti talep edilmiyor. Üye üreticilerden ise herhangi bir aidat ücreti alınmıyor.

Tüketicilerle küçük ölçekli kadın üreticileri aracısız olarak buluşturduklarına değinen Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Serdar Karaca, amaçlarını ve faaliyetlerini şöyle açıklıyor:

“Sağlıklı beslenmenin herkesin hakkı olduğunu ve sağlıklı besinlerin daha ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyoruz. Gezegenimizdeki yaşam kaynaklarımıza ağır bedel ödeten bu kâr odaklı gıda üretimi yerine dünyayı besleyen emekçi kadınları güçlendirmek istiyoruz. Kadın üreticilerimizin üretici pazarları ve köy pazarlarında satışa sundukları ürünleri makbuz karşılığında değerinden satın alıyor, gereği şekilde ambalajlayarak üzerine hiçbir kâr koymadan kadinureticiden.com sitesinde üreticinin ve pazarın isminin de olduğu etiketle satışa sunuyoruz.”

Ürün seçimi

Açık Pazar Hareketi’nin mimarlarından Kübra Sultan Yüzüncüyıl ise ürün seçiminde çok ciddi bir ön araştırma süreci olduğunun altını çizerek şöyle diyor:

“Titizlikle çalışan bir saha ekibimiz var. Her bölgede üretimi yerinde gören birkaç gönüllümüz mevcut. İlk etapta saha temsilcilerimizin bire bir ulaştığı üretici kadınlarla yola başladık. Şimdi ise çoğunlukla sitemiz üzerinden ‘Bizimle satış yapın formu’ ile üretici kadınlarla iletişime geçiyoruz. Açık Pazar Hareketi’ne katılmak isteyen üreticilerin ürünlerinden birer numune alıyoruz, ürünlerin içeriğiyle ilgili bilgileri tarafımıza ulaştırmalarını istiyoruz. Gelen numune ürünler demo şefimiz tarafından mutfakta test ediliyor. Onay aldığı takdirde ürünler sisteme dahil ediliyor.”

Açık Pazar Hareketinden yapılan açıklamada “kadın üreticiler, ürünlerinin kadinureticiden.com sitesinde yer alması için site üzerinden başvuruda bulunmaya; tüketiciler; alışverişlerini ‘kadinureticiden.com’ sitesinden yaparak bu dayanışmaya katılmaya; sponsorlar adayları ise kadın üreticilerin ürünlerinin kargo ücretlerini karşılamaya, başlatılan eğitim çalışmalarına destek olmaya veya ürünleri satın alıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtarak bu iyilik hareketine katılmaya” çağrılıyor.