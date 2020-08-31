Urla Caz ve Gastronomi Günleri için geri sayım başladı

31 Ağustos 2020

FARUK ŞÜYÜN

İzmir-Urla'da gerçekleşecek, Urla Caz ve Gastronomi Günleri, 14 Eylül'de kapılarını açıyor. Geçen sene ilki düzenlenen etkinliğe, bu sene Urla'nın gastronomik zenginlikleri de ekleniyor. Bir hafta sürecek olan "Urla Caz ve Gastronomi Günleri" şef ve araştırmacıların ilham veren hikâyeleri, sohbet ve tadım etkinlikleri, gastronomi ve caz üzerine yapılacak workshop ve atölyeler de bulunuyor.

Urla Caz ve Gastronomi günleri kapsamında yapılacak konserlerde ise Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin, Elif Çağlar, Aylin Aslım’ın da aralarında bulunduğu müzisyenler sahne alacak.

Konser etkinlikleri, Sultanlar Vadisinde geniş bir alanda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlik kapsamında gelirinin tamamının “Koruncuk Vakfı"na bağışlanacağı iyilik masası yemeği de düzenlenecek.

Konser tarihleri

18 Eylül Cuma: Fatih Erkoç Jazz Project / Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur

19 Eylül Cumartesi: İlhan Erşahin's İstanbul Sessions / Elif Çağlar, Aylin Aslim “Mavi oda şarkıları", Bilal Karaman Manouche a la turca, Erdem Özkan ft. Doruk Çebi

20 Eylül Pazar: Kenan Doğulu “İhtimaller", MadenÖktemErsonmez, Ozan Musluoğlu 35, Cansu Nihal Akarsu ft.İmer Demirer