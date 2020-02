10 Şubat 2020

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 2 bin metrekarelik 2 salonda 120 yayınevi ve marka ile 250 yazarın katıldığı 6. Üsküdar Kitap Fuarı’nda 350 söyleşi gerçekleştirilecek. Fuar’ın Onur Konuğu, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Onur Yazarı Teoman Duralı…

“Üsküdar’ın kalbi kitap diye atacak”

Bu sene “Üsküdar’da yer gök kitap” sloganının kullanıldığı etkinliğin açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

“Üsküdar biliyorsunuz bir gelenekler şehri. İstanbul’un üç eski ve kıymetli beldesinden biri. Bu fuarımız da bizim gelenekler zincirimize bir halka olarak eklendi. Bu fuar ile her yıl yüz binden fazla okurun buluşma noktası oluyoruz. Fuarımızda yazarlar, kitaplar, okurlar, yayıncılar, çevirmenler, çizerler ve editörler buluşuyorlar. Bu etkileşimi önemsiyoruz. Kitap sevgisini artıran, kitap dünyasını büyüten, kültür ve sanata temas eden her girişim memleketin kazanç hanesine yazılan bir artıdır. Fuarımız genç, dinamik, geniş bir yelpazeye sahip. Bütün İstanbullulara hitap ediyor. Tabii bu şölenimiz sadece satış ve tanıtım stantlarından ibaret değil. Söyleşiler, imza günleri, dinletiler, yazar-okur buluşmaları gibi kitap dünyasının değişmeyen etkinlikleri de var. Üsküdar’ın kalbi fuar süresince kitap diye atacak.’’

Kitapla ilgili her türlü girişimi desteklediklerini de belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bunun Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir mesele olduğunu vurguladı.