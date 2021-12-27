VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutladı

Türkçede ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra Türkiye’nin kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan başucu kaynaklarını da okurların ilgisine sunmayı hedefleyen VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) üç yaşına girdi.

Tarih, sosyoloji, felsefe, klasikler, edebiyat, sanat, iktisat, çocuk kitapları gibi alanlarda değerli eserler yayımlayarak kalıcı bir değer üretme amacıyla yola çıkan VakıfBank Kültür Yayınları, üçüncü kuruluş yıl dönümünde, kurumsal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) aracılığıyla kurulan üçüncü VakıfBank hatıra ormanına üç bin fidan bağışında bulundu.

Abdi Serdar Üstünsalih

VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Üç yıl önce kültür sanat alanında yürüttüğümüz çalışmaları genişleterek yayıncılık dünyasına adım attık. Kitaplarımıza ilgi gösteren kıymetli okurlarımızın da desteğiyle verimli bir yıl geçirdik. Bu yıl çocukların pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacak eserleri de yayın dünyamıza kazandırmaya başladık. 2022 yılında da kültür ve sanat alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Doğu ve Orta Asya, Antik Yunan, Hint klasikleri ile felsefe alanındaki önemli düşünürlerin eserlerini Türkçe literatüre kazandırmak istiyoruz. Kültür yayıncılığında kalıcı eserlerle toplumun kültürel gelişiminde rol almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.