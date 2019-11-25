Valonya Kraliyet Oda Orkestrası Beethoven ile İş Sanat’ta
Valonya Kraliyet Oda Orkestrası, 3 Aralık akşamı İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Orkestra, Beethoven’ın 250. yaşı nedeniyle bestecinin orijinalini yaylı quartet için yazdığı “Quartette Serioso op. 95” adlı eserini konser programına ekledi.
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