Vazgeçilmez bir geleneksel sokak lezzeti “simit”

Ülkemizin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, Türkiye’nin gastronomik hazinelerinin desteklemesi ve mutfak kültürümüz hakkında farkındalık oluşturma yolundaki çalışmalarını Simit Semineri ile sürdürdü. Seminer, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Türk Mutfağı Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Simit Semineri kapsamında Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı ödüllü “Ayak Üstü İzmir Sokak ve Fırın Lezzetleri” kitabından tanıdığımız araştırmacı, yazar Dr. Nejat Yentürk konuk konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Nejat Yentürk sadece ülkemizde değil, komşu coğrafyalarda da sürdürdüğü araştırmalarından süzülen bilgileri ve simit hakkındaki şaşırtıcı gerçekleri dinleyicilerle paylaştı. Yentürk konuşmasında, ülkemizdeki farklı yörelerde ve komşu coğrafyalarda değişik mayalama ve pişirme teknikleri ile hazırlanan simitlerin yolculuğuna ışık tuttu. Simit ununun geçmişinden yuvarlak formun literatürde ilk karşımıza çıkışına, Karadeniz’in susamsız simidinden İzmir’in gevreğine, İstanbul’daki çifte simitten yassı simide, makarnalık simitten kazanyağlı simit çeşitlerine kadar geniş bir çerçeve çizen Yentürk, katılımcıların sorularını da cevapladı.

Türk Mutfağı Haftası nedeniyle düzenledikleri etkinlikler kapsamında “Türk Mutfağının Yapıtaşları – Simit Semineri”ne ev sahipliği yapan Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ise etkinlikte çok değerli iki konuşmacı ile yer aldı. Gastronomi dünyamızın duayen ismi Dr. Nevin Halıcı “Orta Asya’dan Selçuklu dönemine Türk Mutfağı” başlıklı bir konuşma, bölüm başkanı Doç. Dr. Özge Samancı da “Osmanlı Döneminden Günümüze Türk Mutfağı” başlıklı bir sunum yaptı.