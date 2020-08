Venedik Bienali VR yarışmasından bir seçki İstanbul’da gösterilecek

31 Ağustos 2020

FARUK ŞÜYÜN

Küresel salgın günlerinde fiziksel olarak bir araya gelmenin zorluğu nedeniyle 125 yıllık Venedik Bienali (La Biennale di Venezia) tarihinde ilk kez programını çevrimiçi yayınlayarak dünya çapındaki seçkin mekânlarda izleyicilerle buluşacak.

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı ve Soho House İstanbul’un işbirliğiyle; Portland, Amsterdam, Barselona, ​​Berlin, Kopenhag, Cenevre, Hangzhou, Modena, Montreal, Moskova, Paris, Taipei ve Venedik’le birlikte İstanbul’da bu ağın bir parçası haline geliyor.

Bu kapsamda İstanbul, 2-12 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan Venedik Bienali'nin “Venice VR Expanded 2020” seçkisine ev sahipliği yapacak. “Venice VR Expanded 2020” İstanbul uydu etkinliği KARMA Lab, Soho House İstanbul, Raptor Dance Studios, Muse VR, X Topia iş birliğiyle hazırlanıyor.

Venice VR Expanded 2020, Venedik Uluslararası Film Festivali çerçevesindeki resmi yaratıcı VR yarışması. Bir sanat formu olarak sanal gerçeklik (VR) merakını teşvik etmeyi ve farklı deneyimlerin paylaşılmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Sanal gerçeklik teknolojileri, hikâye anlatımının da yeni olanaklarını keşfetmemizi sağlıyor. Sinema zamanı manipüle ederken, sanal gerçeklik de mekânı/uzamı manipüle ederek; deneyimleyen izleyicilere görsel ve işitsel manzaralar aracılığıyla gerçekçi veya sanatsal 360 derecelik bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Venice VR’ı nasıl deneyimleyebilirsiniz?

2-12 Eylül tarihleri arasında Soho House İstanbul’da düzenlenecek olan Venive VR Expanded içeriklerini deneyimleyebilmek için etkinlik biletlerine, BuGece’den ulaşılabiliyor. Biletlerini alan izleyiciler, karma@ku.edu.tr mail adresinden gün ve saat üzerinden rezervasyon yaptırarak, 1 saatlik seans sırasında programdan seçecekleri içerikleri izleyebilecek. Daha uzun süreli içerikleri deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, 2 bilet ile arka arkaya 2 seans rezerve edebilirler.

Hijyenik bir VR deneyimi

Soho House Istanbul’un sinema katındaki geniş bir alanda, her bir kişi arasında en az 2,5 metre mesafe olacak şekilde aynı anda mekânda en fazla 18 kişi bulunacak. Bu kapsamda rezervasyon sistemi ile çalışılacak ve her ziyaretçi 50 dakika boyunca kendileri için ayrılmış bölümde, temizlenmiş ve maskeli VR cihazları ile içeriği deneyimleyecek. Her cihaz, deneyim öncesinde uluslararası standartlara uygun şekilde temizlenecek ve kullanıcıya steril şekilde sunulacak.

Farklı menüler seçilebiliyor

Etkinlik programında hangi içeriklerin hangi model VR gözlüklerde deneyimlenebildiği bilgisi yer alıyor, bilet alınan VR gözlüğünün izlenmek istenen içerikle uyumlu olduğundan emin olunması gerekiyor. İzlenmek istenen içeriğe karar vermek için, mekâna gelindiğinde ekiplerin önceden hazırlamış olduğu farklı menüler arasından da seçki yapılabiliyor. Rezerve edilen saatten 15 dakika önce mekânda olunması ve etkinlik alanına gelirken hijyen açısından izleyicinin kendi kulaklıklarını getirmesi öneriliyor. Tüm içerikler orijinal dilinde, bazıları İngilizce altyazılı sunuluyor ve 14 yaş ve üstü seyirci kitlesine uygun.