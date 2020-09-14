Venedik’te eleştirmenlerin Büyük Ödülü “Hayaletler”e

14 Eylül 2020

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği “Hayaletler”, dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda (Venice International Film Critics’ Week) yarışan “Hayaletler”, en iyi film seçildi.

“Hayaletler”; tüm Türkiye’de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyesi üzerinden anlatıyor. Başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in paylaştığı “Hayaletler”in görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini de Erdinç Aktürk üstlendi. Filmin müziklerini ise ‘Ekin Fil’ ve ‘Renka’ gibi alternatif projeleriyle tanıdığımız bağımsız müzisyen Ekin Üzeltüzenci yaptı.

Türkiye prömiyeri Antalya’da

Geçtiğimiz ay Fransa Ulusal Sinema Merkezi’nin (CNC) Fransa yapımı projelere verdiği Dünya Sinema Fonu’nu (Aide aux Cinemas du Monde) kazanan “Hayaletler”, 2017’de Selanik Film Festivali’nin Crossroads platformunda En İyi Senaryo Ödülü ve Jüri Ödülü’nün ikisini birden almıştı. Bu yıl ayrıca, İstanbul Film Festivali’nde Köprüde Buluşmalar’a seçilen film, Katar merkezli Doha Film Enstitüsü’nün ilk ya da ikinci film projelerine verdiği destek programında post prodüksiyon fonunun sahibi olmuştu.

“Hayaletler”in Türkiye prömiyeri ise gelecek ay 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak. 3-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri önüne çıkacak olan filmin vizyon tarihi ise önümüzdeki aylarda belli olacak.