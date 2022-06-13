Verdi’nin “Falstaff” operası AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olan “Falstaff” operasını 15 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek.

William Shakespeare'in “Windsor'un Şen Kadınları” ve “IV. Henry” oyunlarından uyarlanarak hazırlanan eserin, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedenlerinden birinin bestecinin Shakespeare’e hayranlığı olduğu biliniyor. Eserin librettosu ise Arrigo Boito tarafından yazıldı.

14. yüzyıl İngiltere’sinde geçen eserde, Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff’ın, aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford’u ve Meg Page’i baştan çıkarmaya çalışması ile zincirleme olaylar başlar. Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar kısaca tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda, budalalarla dolu olan bu dünyada, her şeyin bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.

Renato Bonajuto rejisiyle İtalyanca seslendirilecek eserin orkestra şefi Roberto Gianola, koro şefi ise Paolo Villa. Eserin, dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev’e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’a ait.

Temsilde; Sir John Falstaff rolünde Işık Belen, Ford rolünde Caner Akgün, Fenton rolünde Ufuk Toker, Dr. Cajus rolünde Çağrı Köktekin, Bardolfo rolünde Can Reha Gün, Pistola rolünde Göktuğ Alpaşar, Alice Ford rolünde Şebnem A. Kışlalı, Nannetta rolünde Dilruba Bilgi, Mrs. Quickly rolünde Deniz Likos,Mrs. Meg Page rolünde Barbora Hitay rol alıyor.