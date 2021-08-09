Vestel Amfi’de konserler sürüyor



Zorlu PSM, açık hava mekânı Vestel Amfi’de fiziki mesafeli olarak gerçekleştirdiği konserlerden stand-up gösterilerine, afterwork etkinliklerinde film gösterimlerine pek çok etkinlik seyirciyle buluşuyor. Program şöyle devam ediyor:



%100 Music Presents Afterwork Party: Şener Çetin // 09 Ağustos Pazartesi // Vestel Amfi // 20.00. Etkinlik ücretsizdir. Kayıt alımı etkinlikten 5 gün önce başlamaktadır.



Housekeepers Sergi: Back 2 Back DJ İlker Aksungar // 10 Ağustos Salı // Vestel Amfi // 20.00. Etkinlik ücretsizdir. Kayıt alımı etkinlikten 5 gün önce başlamaktadır.



Çok Da Fifi Stand-Up // 11 Ağustos Çarşamba // Vestel Amfi // 20.00. "Hayatla dalga geçmezsek vallahi çatlarız!" diyen 5 kadından oluşan Çok da Fifi, gösterilerinde; kendi kişisel mizahlarının yanı sıra, kadınların ortak dertlerini dertlenmeden sahneye taşırken, erkeklere de şaşkınlık, kahkaha ve ufukların açılması gibi tadı damakta kalan deneyimler yaşatıyor. Etkinlik ücretsizdir. Kayıt alımı etkinlikten 5 gün önce başlamaktadır.



Başka Sinema Film Gösterimi: Frances Ha // 12 Ağustos Perşembe // Vestel Amfi // 20.00. Frances Ha, yönetmen Noah Baumbach tarafından yönetilen ve New York’ta geçen sınıf, tutku, arkadaşlık, başarısızlık üzerine bir komedi. Etkinlik ücretsizdir. Kayıt alımı etkinlikten 5 gün önce başlamaktadır.



In Hoodies // 13 Ağustos Cuma //Psm Online & Vestel Amfi // 20.00. Etkinlik ücretlidir.

DJ Party: Fatih Aylan // 14 Ağustos Cumartesi // Vestel Amfi // 20.00. Etkinlik ücretsizdir…

Çocuk Tiyatrosu: Uyku Nereye Kaçar? // 15 Ağustos Pazar // Vestel Amfi // 13.00…