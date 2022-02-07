“Vişne Bahçesi” Trump Sahne’de

Rus Yazar Anton Çehov’un Çarlık Rusya’sında geçen oyunu ‘Vişne Bahçesi’, 7 Şubat Pazartesi günü saat 20:30’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor.

Bora Severcan’ın yönettiği oyunda; Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Güneş Emir, Sefa Zengin, Emin And, Sercan Gidişoğlu, Gülçin Gürlek, Yiğit Yapıcı, Bensu Begoviç, Deniz Bice, Murat Değrimenci Yiğit Özer ve Erhan Yazıcıoğlu rol alıyor.

‘Vişne Bahçesi’, 19’uncu yüzyıl Rusya’sında toprak sahibi bir ailenin farklı dönemlerdeki seyirciyi kendi hayatlarına bakmaya davet ediyor. İnsan ve yaşam gerçeğinin tüm sadeliğiyle aktarıldığı oyunda; hüzün ve mutluluk, aşk ve keder, komedi ve yıkım içiçe.