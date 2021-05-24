Vuslat Foundation, Venedik Bienali’nde

Vuslat Doğan Sabancı’nın kurduğu Vuslat Foundation, Venedik Bienali 17’nci Uluslararası Mimarlık Sergisi’ne özel proje ortağı olarak davet edildi. Vakfın ilk etkinliğinde İtalyan sanatçı Giuseppe Penone'nin, The Listener/Dinleyici isimli eseri, Bienal’in özel etkinliği olarak Venedik’in tarihi mekânı Gaggiandre’de kanal suyuna yerleştirildi.

Vuslat Doğan Sabancı, vakıf çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Yeni çıktığım yolculuğumla ilgili heyecanlı bir haberi, bir sivil toplum inisiyatifi olan ve Türkiye’de küresel bir sorunu çözmek üzere yola koyulan Vuslat Foundation'ın ilk projesini paylaşmak istiyorum.

İki vakıf kurdum. Dünyada Vuslat Foundation, Türkiye'de ise V Vakfı’yla birlikte, üç boyutlu dinlemenin; yani kendimizi, birbirimizi ve doğayı cankulağıyla dinlemenin ilişkilerimizin vazgeçilmez parçası olması için çalışacağım. Dinleme kaslarımızı güçlendirmek ve dinleme alanları yaratmak için çaba harcayacağım. Başka bir deyişle, artık odağımı ilişkilerin çoğalmasına değil de kurduğumuz ilişkilerin kalitesinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine vereceğim.

Bu umut ve misyonla kurduğum ve adını ‘özüne kavuşmak’ anlamına gelen vuslat kavramından alan Vuslat Foundation, ilk etkinliğini, teması ‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ olan ve küratörlüğünü Hashim Sarkis’in yaptığı Venedik Bienali’nde özel proje ortağı olarak gerçekleştiriyor. Bu sergiyle, 21. yüzyıl toplumunda dinleme için nasıl alanlar yaratabileceğimiz konusunda küresel bir sohbet başlatmayı amaçlıyoruz.”