Yalnızca bir aşçı değil, “eleştirel aşçı” olmak üzerine 18 film

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, Borsa İstanbul’un Yüksek Katkıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdiği 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin dijital ayağı “Eleştirel Yemek Programı” filmlerinin gösterimi tamamlandı.

Mutfağı tasarım odaklı düşüncenin ve üretimin merkezi olarak yeniden hayal eden filmler, dersler ve performanslardan oluşan dijital video serisi Eleştirel Yemek Programı 18 Ekim 2020’den itibaren her pazar yayınlanmıştı. 18 bölümün tamamını İKSV YouTube kanalından ve bienalin web sitesinden izlemek mümkün.

İlk gösterimleri bienal açılışını takiben her pazar İstanbul Tasarım Bienali web sitesi, İKSV YouTube kanalı ve e-ﬂux Architecture üzerinden yapılan Eleştirel Yemek Programı videoları; yiyecek alışverişi, tedariki ve tüketiminin günümüz kültürünü etkileyen ekolojik, ekonomik ve jeopolitik koşullarla nasıl ilişkili olduğunu sorguluyor. Bienal kapsamında yiyecek tanıtımlarından kurmaca hikâyelere ve evde çekilmiş belgesellere dek birçok farklı tarz ve tonda eser sunan video serisi herkesi yalnızca bir aşçı değil, eleştirel birer aşçı olmaya davet ediyor.

Bölümler

İKSV YouTube kanalında Türkçe altyazıyla izlenebilen Eleştirel Yemek Programı bölümleri şöyle:

• Et Vakası, Valeria Meiller & Agustin Schang

• Yukarıda Ne İse, Aşağıda Odur, Mariana Sanchez Salvador & Rain Wu

• Ağzınız Güçlüdür, MOLD ve Yardy World

• Avokadolu Tost, Linda Schilling Cuellar

• nesne*merkezli*büyü, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna

• Doğa İyileştirir, Ilana Harris-Babou

• Hikâyelerle Yemek Pişirmek, depatriarchise design, Mayar El-Bakry ve Romi Lee

• Kahraman Değil, Bisikletli, 2050+ & -orama

• Pelte Odaları, BUREAU (Daniel Zamarbide) ile Chef Walter El Nagar ile Filipe Felizardo

• Kültürleri Yumuşatmak, Ben Goldner ve Emma Leigh Macdonald

• Ay'daki Aşçı, Nelly Ben Hayoun-Stépanian ve Chef Rabah Ourrad

• Danslar, Luiza Prado de O. Martins

• Gelin, Birlikte İyileşelim, Zuri Camille de Souza

• Yeni Dünya Şurubu & Hummalı El, Vivian Caccuri

• Veda, Laura Wilson

• Altın Suyu, Mutfak مطبخ Atölye

• Ellerin Uyumu, Asako Iwama, Iris Lacoudre, Camille Sineau

• Yemek Programı, Dirty Furniture

Nisan 2021’e kadar devam ediyor

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin ARK Kültür’de yer alan Kara ve Deniz Kütüphanesi arşivi ve Pera Müzesi’nde yer alan serginin bir bölümü 15 Kasım’da sona ermişti. Yeni Yurttaşlık Ritüelleri programı kapsamında kentin farklı noktalarına yayılan yerleştirmeler ve Empati Seansları filmlerinin dijital gösterimleri, ayrıca projeler etrafında gerçekleştirilen sohbetler ve atölyelerden oluşan “etkinleştirmeler” Nisan 2021’in sonuna dek evrilerek devam edecek.