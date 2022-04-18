Yapı Kredi Müzesi 30. yılını Ölümsüz Yüzler sergisiyle kutluyor

Yapı Kredi Müzesi, kuruluşunun 30. yılını 16 Mayıs’ta açılacak Ölümsüz Yüzler sergisi ile kutlayacak. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 18 Mayıs 2022 Uluslararası Müzeler Günü’nün teması “Müzelerin Gücü” olarak belirlenmişti. Bu temadan ilham alınarak hazırlanan Ölümsüz Yüzler sergisi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve VKV Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarından seçilen mermer heykeltıraşlık eserleri ile Yapı Kredi Müzesi koleksiyonunda yer alan portre betimli sikkeleri bir araya getiriyor. Sergilenen eserlerin hükümdar, tanrı/tanrıça ve kahraman betimleri olmak üzere üç ana grupta sunulduğu sergide mitolojik karakterler ve gerçek kişilerin yanı sıra sanat eserleriyle ölümsüzleşen yontucu ve darpçıların da hikâyesi ele alınıyor.

Sergi, 16 Mayıs’tan itibaren Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi’nde ücretsiz görülebilecek.