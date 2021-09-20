Yapı Kredi Özel Bankacılık genç sanatçıların önündeki sınırları kaldırmayı hedefliyor



Yapı Kredi Özel Bankacılık, genç sanatçılarla hayalleri arasındaki sınırları kaldırmak için “Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu” fonunu hayata geçirdi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte oluşturulan Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu sayesinde “Üstün Başarı Sanat Bursu” ve “Yüksek Öğretim Eğitim Sanat Bursu” programlarına katkı sağlanarak sanat alanında eğitim gören genç yeteneklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Her eğitim yılı başlangıcında üniversitelerin konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinden adayların yapacakları başvuruların ardından değerlendirme sürecini geçen öğrenciler burs almaya hak kazanacak.

Abdullah Kutucu

Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Abdullah Kutucu, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak hayallerinde sınır tanımayan genç sanatçılarımızı, Türk Eğitim Vakfı ile oluşturduğumuz ‘Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu’ ile destekliyoruz. Kültür ve sanatın gelişimini odağımıza alarak topluma değer katmayı hedefliyor, genç sanatçıların yaşamlarına dokunarak onların yanlarında oluyoruz. Aldıkları eğitimle birlikte yeteneklerini sergilemelerine fırsat vermek, onları, yurt içinde ve yurt dışındaki performanslarını birlikte alkışlayacağımız günlere hazırlamak istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projemiz sayesinde, dileyen müşterilerimiz de projeye destek olarak bursiyer sayısının artmasına katkı sağlayabiliyor. Gençlerin büyük başarılara imza atmasına tanık olmak için sabırsızlanıyoruz. Kültür ve sanatın bankası olarak, geçmişten gelen toplumu destekleme vizyonumuzla, ‘Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu’ sayesinde sanat eğitimi alan gençlerin bu alanda ilerlemelerine yardımcı olacağız. Sadece bankacılıkta değil, her alanda fark yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.’’

Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu’na, piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, resim, heykel, grafik, yazı sanatı ana bilim dallarından öğrenciler aday olabiliyor. 2021-2022 öğretim yılı burs başvuruları 6 Ekim’e kadar sürüyor.