“Yaratıcı Keşifler” konferansı

21 Eylül 2020

Connect for Creativity’nin ‘Dijital, birbirimizle ilişki kurma biçimlerimizi nasıl değiştiriyor?’ konusu üzerine eğilecek olan ‘Yaratıcı Keşifler: Sosyal Yapılardan Her An Ulaşılabilir Sistemlere’ başlıklı üçüncü ve son iş birliği konferansı, 24-25 Eylül tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleşecek.

Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan ve başka pek çok ülkeden çok sayıda konuşmacıyı ağırlayacak olan konferans, yaratıcı endüstriler ile dijital teknolojilerin birbirimizle bağlantı ve ilişki kurma biçimlerimizi nasıl etkilediğini inceleyecek.

Konferans, katılımcılar arasında bilgi, fikir ve deneyim alışverişini sağlamayı ve yeni işbirlikleri oluşturmayı amaçlıyor. Connect for Creativity projesi, British Council tarafından Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan BIOS ve Sırbistan’dan Nova Iskra iş birliğiyle yürütülüyor. Proje, Yunus Emre Enstitüsü’nün geliştirdiği Kültürlerarası Diyalog Programı’nın bir parçası olarak, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile hayata geçiriliyor.