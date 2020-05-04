“Yarın Bulabilmek İçin, Bugün Destek Ol!”

04 Mayıs 2020

Türkiye’nin bu zorlu günlerinde Yemeksepeti, sadece paket servis ile işlerini yürütmeye çalışan restoranlara destek olabilmek için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanya düzenliyor. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasına Yemeksepeti, TOBB’un katkılarıyla “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek veriyor. TOBB işbirliği ile düzenlenen kampanyada kullanıcılar belirli miktarlardaki “Kazandıran Restoran Destek Çeki” satın alarak, bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecekler.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve projeye destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesini tanıtmak üzere video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi.

Nevzat Aydın

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Kazandıran Restoran Destek Çeki ile Yemeksepeti olarak kullanıcılarımıza, semtlerindeki sevdikleri restoranları destekleyebilecekleri bir ürün sağlamış oluyoruz. Bu zor dönemi atlattıktan sonra her zaman sipariş verdiğimiz restoranlardan yeniden sipariş verebilmek için, bugün destek vermemiz çok önemli. Yemeksepeti kullanıcılarını, yarın sevdikleri yemeği, favori restoranlarından doya doya yiyebilmek için, bugün bu restoranları desteklemeye davet ediyoruz. (…) Projemiz, yaklaşık 10 bin restorana sunulacak ve kampanyaya katılmayı kabul eden iş ortaklarımızın menülerine ürünler eklenecek. Bu kampanyayı kurgularken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına destek vermeyi hedefledik” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB olarak bu projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerimizin bu dönemde en büyük sorunu finansmana erişim ve bu süreçten en çok etkilenen işletmelerden biri de restoranlar. Restoranlar şu an sadece paket servis hizmeti ile ayakta kalmaya çalışıyorlar ve birçok kişi evden çalıştığı için paket servis siparişlerinde de azalma var. Tüm bunların etkisiyle restoranların ciroları dörtte bire düşmüş durumda. (…) Bu dönemde restoranlarımızın tek gelir kaynağı olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden faydalanmak amacıyla ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki’ kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak, paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Bu kampanya ile kullanıcılarımıza yarın yiyeceğin yemeği bugün al diye sesleniyoruz. Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek” şeklinde konuştu.

Proje nasıl işleyecek?

Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi ile Yemeksepeti kullanıcıları, satın aldıkları çekler ile daha sonra bu çekler için ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabilecekler. Örneğin bugün 40 TL ödenerek alacakları çeki, 60 gün sonra kullanıcılar 50 TL olarak harcayabilecekler. Programda “40 Öde - 50 Ye”, “75 Öde - 100 Ye” ve “150 Öde - 225 Ye” özelliklerinde 3 adet çek çeşidi bulunuyor. Kullanıcıların bugün ödedikleri 40 TL, 75 TL veya 150 TL değerindeki çekler karşılığında, satın aldıkları günü takip eden 60. günde, Cüzdan hesaplarına 50 TL, 100 TL ya da 225 TL bakiye yüklenecek ve bu bakiye çek satın alımı yapılan restoranda Cüzdan ile ödemelerde kullanılacak ve tarih kısıtlaması olmayacak. Ayrıca yüklenen Cüzdan bakiyesi ister tek seferde ister parça parça farklı siparişlerde kullanılabilecek.