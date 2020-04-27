“Yarının Kadın Yıldızları” belirlendi

27 Nisan 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”ndan faydalanmaya hak kazanan 12 genç kadın müzisyen belirlendi.

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

12 genç müzisyen

Destek almaya hak kazanan müzisyenler şu isimlerden oluşuyor:

Aslıhan Gençgönül, viyolonsel; Billur Ongun, trompet; Cansu Özdamar, piyano; Doğa Çetin, keman; Ece Selin Yüksel, flüt; İdil Bursa, viyolonsel; İlke Işı Tuncer, keman; İrem Özyiğit, kontrbas; Mercan Demirkanlı, flüt; Nora Heder, viyola; Seher Karabiber, flüt; Simay Gönültaş, fagot.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan müzisyenler 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla bestecinin ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve ondan esinlenen yeni projelere yer verecek. COVID-19 salgını sebebiyle Eylül ayının ikinci yarısına ertelenen 48. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni tarihleri ve programı Haziran ayında açıklanacak.