Yarıyıl tatilinde çocuklarınıza sanat molası için 5 öneri

20 Ocak 2020

Tatilde çocukları hem eğlenceli hem de öğretici ve eğitici atölye çalışmalarına davet eden kurumlar arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank Sanat, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Conrad İstanbul Bosphorus da bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, yarıyıl tatilinde çocukları eğlenceli ve eğitici atölye çalışmalarına davet ediyor. 7-10 ve 10-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik atölye çalışmalarında öğrenme sürecini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek amaçlanıyor.

“Bugün Büyük Bir Sanatçıyım”, “Kendi Defterini Tasarla”, “Zaman Tasarımcıları”, “Dans Eden Notalar”, “Modern Pandomim”, “Arkeoloji”, “Kültürel Mirasın Doktorları” gerçekleştirilecek atölyeler arasında…

Akbank Sanat

Akbank Sanat’ın sömestr çocuk etkinlikleri programı şöyle:

25 Ocak, Cumartesi 11.00 – 12.30, Ailece Mozaik (4-12 Yaş), Katılımcı sayısı 20 (10 çocuk + 10 yetişkin) kişiyle sınırlıdır.

25 Ocak, Cumartesi 13.00 – 14.00, 1 Şubat, Cumartesi 11.30 – 12.30, Yıldız Sanatları (6-12 Yaş), Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

25 Ocak, Cumartesi 14.15 – 15.30, Rengârenk Kupalar (6-12 Yaş), Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

1 Şubat, Cumartesi 13.00 – 14.00, Yaratıcılık Çocuk Oyuncağı (6-10 Yaş), Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.

Pera Müzesi

Pera Öğrenme, yarıyıl atölyeleri programını açıkladı. Pera Müzesi’nin Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl adlı güncel sergisi kapsamında, 21 Ocak - 1 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen atölyeler fotoğraf sanatını odağına alıyor. Program, çocukların fotoğrafın tarihteki serüvenini; manzara, portre, natürmort, siyah-beyaz, moda fotoğrafçılığı, fotoğraf gazeteciliği, mimari fotoğraf gibi türleri inceleyerek öğrenmeleri amacıyla hazırlandı.

Suluboya, kil, polaroid, neon ışıklar ve geri dönüşüm malzemeleri aracılığıyla fotoğraf meraklılarına keşif alanı sunan atölyelerde hem beden çalışmaları yapılıyor, hem de fotoğraf, resim, kolaj, felsefe ve GIF animasyon gibi alanlara odaklanılıyor. Atölye öncesinde çocuklar, sergideki eserleri rehberli turlar eşliğinde, yaratıcı drama, canlandırma, oyun gibi interaktif yöntemlerle deneyimliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Atölyesi’nde 4-14 yaş grubuna hitap eden atölyeler; çocukların hedef ve davranışlarına göre hazırlandı. Çocuklar bu atölyelerle gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayacak, eğlencenin tadına varacak. Çocuklar etkinlik sürecinde müzedeki sergileri gezme fırsatı da bulacak. Program şöyle:

21 Ocak – Kuş Evi, 22 Ocak – Yenilenebilir Enerji Kenti, 23 Ocak – Küçük Heykeltıraşlar, 24 Ocak – DNA Sarmalım, 25 Ocak – Arım Balım Peteğim, 28 Ocak - Güneşi ve Gezegenleri Keşfediyorum, 29 Ocak – Sihirli Kareler, 30 Ocak - Bugün Fırçalarım Parmaklarım, 31 Ocak – Yıldızları Keşfediyorum…

Conrad İstanbul Bosphorus

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem de lezzetli yemekler hazırlayabilecekleri “Küçük Şefler” atölyesi, 25 Ocak Cumartesi günü, Conrad İstanbul Bosphorus Manzara Restoran’da gerçekleştirilecek. 14:30-16:30 saatleri arasındaki etkinliğin 20 kişilik kontenjanı bulunuyor.