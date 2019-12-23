Yatırımcılar buluşuyor: Turizm Yatırımları Forumu

23 Aralık 2019

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye turizmini yatırım ve finansman boyutunda bir üst noktaya taşımak hedefiyle Turizm Yatırımları Forumu’nu (TIF), 28-29 Ocak 2020’de yeniden hayata geçiriyor. Daha evvel 7 kez yapılmış olan Turizm Yatırımları Forumu bu kez, “Tourism Investment Forum-TIF2020” adıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğin amacı, turizm yatırımcıları, işletmecileri ve kanaat önderlerini, Türkiye turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılını şekillendirmek, geleceğe dönük network kurmak, iş ve finansman imkânlarını değerlendirmek üzere bir araya getirmek olarak vurgulanıyor. Uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir liderleri, inovatif ve teknolojik oyun kurucuları ve gayrimenkul geliştirme şirketleri, denetim ve sigorta firmalarının da Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendirmesi hedefleniyor.

Oya Narin

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye’de ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını ve fikir önderlerini bir araya getiren ve TTYD’nin imza etkinliği olan Turizm Yatırımları Forumu ile ilgili şunları söyledi:

“1990’lı yıllarda başladığımız ve başarıyla düzenlediğimiz, daha sonra da yabancı ortaklı olarak uyguladığımız Turizm Yatırımları Forumu organizasyonunu 2020’de yeniden hayata geçiriyoruz. Turizm sektörümüzün yeniden ivme kazandığı ve yeni hedeflere doğru yelken açtığı bu dönemde, ihtiyaç duyduğumuz dönüşüme ve sıçrayışa zemin sağlayacak yeni işbirliklerini bu Forum’la sektörümüze getirmek istiyoruz.

TTYD olarak Turizm Yatırım Forumu’nda bir yandan yeni ve güçlü finans ve marka işbirlikleri ve networkler geliştirirken diğer yandan sektörel ihtiyaçları belirleyerek turizm yatırımlarımıza yeni bir yön vereceğiz. Bu organizasyonun Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.”