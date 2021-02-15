Yazar Demir Özlü’den veda

“İthaka’ya Yolculuk” isimli kitabı ile 1996’da DÜNYA Kitap Dergisi Yılın Kitabı Ödülü’nü alan öykü, deneme, roman, gezi ve anı yazarı Demir Özlü, yaşamını yitirdi. İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan 1935 doğumlu Demir Özlü Bunaltı (1958) adlı öyküsüyle 50 kuşağı öykücüleri arasına girmişti.

Demir Özlü, ilk ve ortaokulu Aydın-Ödemiş’te tamamladı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1961-1962’de Paris'te Sorbonne Üniversitesinde felsefe okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsünde asistanlık yaptı. Siyasal eylemleri nedeniyle işine son verilince avukatlık yapmaya başladı. 1969'da "sakıncalı" olarak başladığı askerlik görevini Muş’ta tamamladı. 1971'deki askerî darbeden sonra bir süre tutuklu kalan Demir Özlü, 1979'da Stokholm'e yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra vatandaşlıktan çıkarıldı, 1989'da Türkiye'ye dönebildi. Dönüşünde ilk söyleşisini kalabalık bir izleyici topluluğu önünde bu satırların yazarı ile gerçekleştirdi.

Demir Özlü, ilk yapıtlarında bireyci ve içe dönük bir edebiyat anlayışında iken süreç içerisinde toplumcu gerçekçi edebiyata yöneldi. Öykü ve romanlarında kendi yaşamından güçlü izler vardır. Demir Özlü’nün anlatılarında 50’li ve 60’lı yılların İstanbul’u bütün güzelliği ve gerçekliğiyle gözler önüne serilir.

Özlü, Soluma ile 1963’te Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü, Stokholm Öyküleri ile 1988’de Sait Faik Hikâye Armağanı, Bir Yaz Mevsimi Romansı ile 1990’da Orhan Kemal Roman Ödülü, İthaka’ya Yolculuk ile 1996’da DÜNYA Kitap Dergisi Yılın Kitabı Ödülü ve 1998’de Yunus Nadi Roman Ödülü, Amerika 1954 ile 2004’te Sedat Simavi Edebiyat Ödülü aldı.

Sohbetlerimizi hiç unutmayacağım, tabii ki çok sevdiğim kitaplarıyla her zaman aramızda olacak.