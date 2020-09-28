Yedikule Hisarı restore ediliyor

28 Eylül 2020

16 yüzyıldır tarihe tanıklık eden Yedikule Hisarı Fatih Belediyesi tarafından restore ediliyor. Restorasyon sürecinde Yedikule Hisarı aşamalı olarak halkın ziyaretine açılacak. Müzik dinletileri, ulusal ve uluslararası sergiler ile kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Yedikule Hisarı’nda uluslararası düzeyde bir sanat galerisi ile I. Theodosius’tan Fatih Sultan Mehmed’e, Genç Osman’dan Macar elçisine kadar Yedikule’de izi olan önemli şahsiyetlerin hikâyelerinin anlatılacağı bir müze de yer alacak.

Ergün Turan

Yedikule Hisarı’nın restorasyon projesinin tanıtımında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’in, İstanbul’un ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını üstlendiğini, ilçenin Türkiye’nin vitrini olarak nitelendirilen camilerin, tarihi eserlerin, müzelerin, sarayların, mimari yapıların ve doğal güzelliklerin başkenti olduğunu söyledi. Turan, şöyle devam etti:

“Yedikule Hisarı sahip olduğu mânâ itibariyle özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarih severlerin dikkatini çeken bir yapı. İstanbul’un fethinden sonra kültürel anlamda Osmanlı ve Bizans’ın buluştuğu noktalardan biri. Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak. Dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleriyle çok katmanlı bir tarihi, kültürel ve mimari birikimi bünyesinde bulunduran, dünya üzerindeki nadir yapılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin mevcut turizm potansiyelini restorasyon sonrası yapılacak etkinlikler, sergiler, müze çalışmaları gibi faaliyetlerle daha üst seviyelere çekecektir.”

Etap etap gerçekleştirilecek

Başkan M. Ergün Turan, hedeflerinin en kısa sürede projeyi hayata geçirerek Yedikule Hisarı’nı yeniden halkla buluşturmak olduğunu belirterek restorasyonun aşamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Hisarın restorasyonu yıllara yayılarak etap etap gerçekleştirilecek. Restorasyon süreci devam ederken aynı zamanda iç avlu düzenlemeleri yapılarak hisar ziyarete açılacak. Ayrıca devam eden restorasyon çalışmaları ziyaretçiler tarafından gözlemlenebilecek.”