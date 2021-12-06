Yemek kitaplarının Nobel’i Gourmand Cookbook Awards özel ödülü Anadolu mutfağına



Her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli yemek kitaplarını ödüllendiren Gourmand Cookbook Awards Paris’te yapıldı. Yemek kitaplarının Nobel’i olarak değerlendirilen yarışmanın özel ödülü, Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın okurla buluşturduğu ve Sahrap Soysal’ın imzasıyla hayata geçen ‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’ kitabına verildi.

Ödülü almak için Paris’e giden Sahrap Soysal konuşmasında “Sabri Ülker Vakfı’yla birlikte emek verdiğimiz ‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’ kitabımızın uluslararası ölçekte bir ödüle layık görülmesi hepimizi çok mutlu etti. Bu ödül aynı zamanda Türk Mutfağımızın dünyaya tanıtımına da katkı sağladığı için ayrıca gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ödülle ilgili olarak, “Sabri Ülker Vakfı Yayınları ve Sahrap Soysal ortak çalışması olan değerli kitabımız ‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri’nin dünyaca ünlü ve önemli bir yarışma olan Gourmand Cookbook Awards başarısı bizleri derecesiz mutlu etti. Türk Mutfağımızın inceliklerini ve toplum sağlığını destekleyici özelliklerini kitabımız aracılığıyla kendi okurlarımız dışında tüm dünyaya göstermiş olmaktan dolayı da çok mutluyuz” diyerek Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan çıkan kitapların daha birçok başarıya imza atmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.