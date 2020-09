21 Eylül 2020

The World’s 50 Best Restaurants (Dünyanın En İyi 50 Restoranı) oluşumunun “50 Best for Recovery” zirvesi, S. Pellegrino’nun anasponsorluğunda, 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “50 Best for Recovery” zirvesi, restoran sektöründe öğrenilenlerin paylaşılması, en iyi uygulamaların tanıtılması ve pandemi sonrası gastronomi dünyası için öngörülerin sunulması için küresel gıda topluluğunu dijital ortamda bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Zirvenin başlangıç etkinliği olan “Food Meets Hope” (Yemek Umutla Buluşuyor), restoran sektörünün yeniden yapılandırılması, iyileştirilmesi ve canlandırılması konularını ele alacak. S. Pellegrino tarafından organize edilecek olan başlangıç etkinliği, 3 farklı tema altında, 13 Ekim Salı günü saat 17.00’de (Türkiye saati) The World’s 50 Best Restaurants Facebook kanalında yayınlanacak.

“Food Meets Hope” un iyileşme temalı oturumu dünyanın dört bir yanındaki katılımcıları, 50 Best Recovery Grant (En İyi 50 İyileşme Bağışı) almış birkaç restorana götürecek. Uluslararası şeflerin ilham verici paylaşımlarıyla, böylesi zor bir dönemde bu bağışın gastronomi dünyası için ne anlama geldiği paylaşılacak.

Daniela Soto-Innes ve Ivan Brehm de dahil olmak üzere farklı şeflerden oluşan bir panel şeklinde kapsayıcılık temasıyla düzenlenecek ikinci oturum, şeflerin restoranlarında kapsayıcılık hakkında son öğrendikleri ve sektör hakkındaki umutları da dahil olmak üzere bunların mutfak kültürü üzerine yansımasından oluşacak.

Değerlendirme temalı üçüncü oturum, Richard Ekkebus, Dominique Crenn, Tim Raue gibi isimlerin gerçekleştireceği açılış konuşmalarına ev sahipliği yapacak. Oturum katılımcıları yeniden kapıların açılması, iş hayatı ve çevresel sürdürülebilirlik dahil sürdürülebilirlik hakkındaki düşüncelerini paylaşacak.

Ayrıca yeniden açılma, pandemi sürecindeki öğretiler, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık gibi konulara geniş şekilde yer vermek ve bu konuları daha ayrıntılı şekilde keşfetmek amacıyla S.Pellegrino, zirve boyunca “Vision of Recovery Insta Live” (iyileşme vizyonu instagram canlı yayını) serisini de gerçekleştirecek. Daniel Humm ve Bjorn Frantzén'in de aralarında olduğu şeflerle Instagram canlı sohbetleri takvimi, The World’s 50Best Instagram channel (Dünyanın En İyi 50 En İyi Instagram kanalında) “50 Best and Fine Dining Lovers” gazetecileri tarafından sunulacak.